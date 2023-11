Deset českých zpráv

Třicet tablet nestačí

Pan Robert nemá zrovna šťastný život. Alespoň pokud tak můžeme soudit podle spotřeby psychiatrických léků, které každý den užívá. Ráno mu personál pobytové sociální služby v západních Čechách, v jejímž zařízení žije, nachystá ke snídani první várku. Tisercin, Oxazepam a Buronil, celkem šest tablet. V poledne a odpoledne se přidá dalších dvanáct pilulek stejných značek a odpoledne a navečer v lékovkách přibudou ještě Medorisper, Mirtazapin a Ketilept. Během jediného dne tak tento sedmapadesátiletý muž spolyká celkem třicet tablet léků určených pro léčbu psychóz, depresí a úzkostí. Za rok to dělá téměř jedenáct tisíc pilulek. A teď jedno překvapení: pan Robert netrpí žádným duševním onemocněním. Přestože v jeho denním menu figurují hned čtyři léky určené pro léčbu schizofrenie a celkový součet jejich aktivních látek překračuje maximální doporučenou denní dávku, tento pacient žádnou psychózu nemá. Nemá diagnostikovánu ani depresi, úzkostnou nebo bipolární poruchu, k jejichž léčbě se používají ostatní preparáty. Je od narození mentálně postižený. A koktejl psychofarmak, která už desítky let užívá, slouží jedinému cíli – zajistit, aby se choval co možná nejspořádaněji.