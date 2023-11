Srdcová sedma

Autobiografická Srdcovka oceňované autorky a ilustrátorky Štěpánky Jislové je důkazem, že se český komiks posunul zase o kus dál. Přitom je jeho téma zdánlivě banální – láska ze všech úhlů. O mezilidských vztazích, a především jejich slepých uličkách, už vznikla řada otevřených autobiografií, ale málokterá s takovým přesahem.

S hlavní hrdinkou Štěpánkou se čtenář setkává poprvé na vysoké škole, kdy se rozchází s dalším přítelem. Přestal ji zajímat ve chvíli, kdy projevil city a sestoupil z piedestalu nedostupného idolu. Není to její první rozchod a mladé umělkyni začíná vrtat hlavou, proč se jí v lásce nedaří. Aby na to přišla, musí se vrátit hluboko do dětství. Už tehdy si začala na základě filmových a literárních světů tvořit nereálnou představu, jak by měl vztah mezi mužem a ženou vypadat. V dospívání se přidaly protichůdné informace z lesklých magazínů a anamnéza rodiny, ve které chyběl otec, se začala podepisovat na milostném životě.