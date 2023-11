Nepodrážet látce nohy

Za okny zaparkovaného auta už je dávno tma. Kdyby nebyla, bylo by vidět krajinu u vesnice Úterý v Plzeňském kraji. Režisér Damián Vondrášek se dívá trochu z nadhledu do displeje a rozhovor vedený přes Zoom působí trochu jako scéna z amerického hororu Záhada Blair Witch. Vondrášek ale ve vsi asi čtyřicet minut od Plzně natáčí jiný žánr – thriller pro televizi Nova. Seriál Král Šumavy: Fantom temného kraje sleduje osudy šumavského převaděče Josefa Hasila, který si ve druhé sérii odpykává devět let v komunistickém lágru a řeší vztah se svou milou Marií, kolem které se točí jiní nápadníci. Natáčení je téměř u konce, zbývá šest dní.

Dvaatřicetiletého Vondráška ke spolupráci oslovil režisér první řady David Ondříček, který chtěl pokračování jen produkovat. Pro začínajícího tvůrce, o němž jeho zavedení kolegové mluví jako o jednom z nejvýraznějších tuzemských talentů, je to v krátké době už druhý seriál. Pro Českou televizi točil loni Pět let – a právě seriál o citlivém tématu obvinění ze znásilnění, který se líbil Ondříčkovi, vedl ke Králi Šumavy. Proč Vondrášek kývl na nabídku točit sedmdesát let starou látku z totality, která pro jeho generaci může působit už spíš jako pravěk? „Snažím se projekty nevybírat jen pragmaticky, ale podle toho, jak ve mně rezonují,“ vysvětluje. „Mohl jsem se tu oklikou vrátit k tématu, co s lidmi a vztahy dělá emigrace a oddělení železnou oponou, které mě kvůli historii mojí rodiny zajímá.“