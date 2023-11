Album týdne

Po oceňovaném debutu zachycujícím cestu dospívání a rané dospělosti Až budu velká, chci být Aneta Charitonová přichází s deskou, která už obhlíží život z dosaženého cíle. Koukej se mnou je společný projekt Annet X a producenta NobodyListena, jehož přesné instinkty pro party atmosféru a klubový sound z něj v postpandemické éře učinily vyhledávaného spolupracovníka zdejších velkých jmen. A to jak rapových (Yzomandias, Nik Tendo), tak popových (Emma Smetana, Jordan Haj).

Spojení s NobodyListenem dává smysl už v tom, že se tvorba Annet X a její pojetí R&B nachází na rozmezí obou světů. Používá slovník ulice, ale není vzdálená rádiové líbivosti – pouze do jedné z těchto kategorií se vtěsnat nedá. To odpovídá i hudebně-žánrovému výrazivu, které se tu rozpíná od flamencové fúze odkazující na Rosalíu až po breakbeatové trendy. Samotný název Koukej se mnou pak funguje jako pozvání do jejího světa, který je modelován podle parametrů showbyznysu. Domovem a přirozeným prostředím je tu pódium a zásluhy se počítají podle toho, co člověk dal scéně.