Zase někam patřit

V útulné místnosti sedí na polštářcích a dekách rozložených na parketách skupina dívek a dvě terapeutky. Právě shrnují končící léčebné setkání. Deset školaček ve věku od jedenácti do třinácti let se potýká s různými duševními obtížemi – a to, že jsou poslední říjnový týden v úterý odpoledne takhle pospolu v jednom z činžáků na pražských Vinohradech, znamená, že mají štěstí. V době nedostatku psychologické péče o děti a dospívající se dostaly do nedávno založené psychoterapeutické skupiny neziskové organizace Terapie Venku. Mohou tak každý týden hodinu a půl s vrstevnicemi probírat své pocity, trable a projevy chování – a pod odborným vedením terapeutek spět k příjemnějšímu životu.

Terapeutickou neziskovku založily letos čtyři mladé psycholožky – Anežka Čížková, Tereza Knotková, Anna Ohnisková a Markéta Reichelová. První tři vystudovaly psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, poslední dosud studuje, všechny jsou kamarádky. „Během covidu jsme byly při tom, kdy byl enormní nárůst poptávky po psychologické péči. Do ambulance ke mně začaly chodit děti, které měly sociální úzkosti, velké problémy se sociálními dovednostmi,“ říká Anežka Čížková, která působí v psychologické ambulanci Institutu neuropsychiatrické péče. Dětem v lockdownu zmizely party vrstevníků, přestaly chodit do kroužků, uzavřely se do sebe, ale i po uvolnění pandemických opatření měly problém se do původních vazeb vracet.