Ofenziva v plném proudu

Egypt otevřel hraniční přechod Rafáh. Do Egypta mohlo odejít několik desítek těžce zraněných a několik stovek dalších osob.

Americký prezident Joe Biden vyzval k přestávce v bojích, aby bylo možné „dostat z oblasti rukojmí“. Do Izraele vyrazil americký ministr zahraničí. Očekávalo se, že vyzve izraelskou vládu k humanitární přestávce v bojích. Antony Blinken na tiskové konferenci potvrdil, že americká vláda plně podporuje Izrael, že ale s premiérem Netanjahuem hovořil o „konkrétních a hmatatelných krocích“, jež by umožnily rozsáhlejší přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy.