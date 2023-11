Není kam utéct

Mám kamaráda, říkejme mu třeba Hans. Když jsem před 25 lety čekala své první dítě, říkala mi jeho tetička, která přežila holokaust, že mít děti je nezodpovědné; nikdy je nebudeme schopni uchránit. Zlobila jsem se na ni tehdy, vždyť už je tolik let od války a všichni víme, že „never more“, že už takové hrůzy nikdy nepřipustíme.

Je listopad 2023 a já ve zprávách sleduji izraelskou zdravotnici, jak skrz slzy vypráví o osmileté holčičce, které v kibucu poblíž Gazy poskytovala první pomoc. Dívka měla paži useknutou pod ramenem, ležela sama v tratolišti krve a jen se třásla. Ve chvíli, kdy jí zdravotnice nasadila škrtidlo, dívka dodýchala. Na americké Cornellově univerzitě kdosi hrozí židovským studentům, že je postřílí. V Londýně někdo rozbil výlohu košer obchodu. V Berlíně se na židovské domy už zase kreslí Davidovy hvězdy. Na letišti v Machačkale málem proběhl pogrom na židovské cestující. V ulicích evropských měst se na propalestinských demonstracích skanduje: „From the river to the sea, Palestine will be free!“ V Praze někdo opakovaně strhal plakáty s fotkami unesených izraelských dětí.