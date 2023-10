Spolu staví společnou kandidátku do eurovoleb a sází na to, že zabere faktor Antibabiš

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jdou do voleb – tentokrát do těch evropských – opět ruku v ruce pod hlavičkou Spolu. Předsedkyně a předsedové trojice partají to spolu s lídry své evropské kandidátky oznámili na tiskové konferenci minulý pátek. Strany se výběrem data oznámení pokusily o symboliku: v pátek to byly přesně tři roky od chvíle, kdy společný postup oznámily poprvé. Ve stranách tak po pětiměsíčních diskusích převážila touha porazit v eurovolbách hnutí ANO nad obavami ze zjevných programových neshod v jejich evropské politice.

Tyto neshody – viditelně demonstrované faktem, že zatímco lidovci a TOP 09 sedí ve frakci mainstreamové Evropské lidové strany, ODS je v euroskeptickém spolku Evropských konzervativců a reformistů, který v roce 2009 s mezitím odešlými „brexitáři“ sama spoluzakládala – se promítly i do stanovisek, která v uplynulých měsících zastávaly osobnosti současné společné eurokandidátky. Z první čtyřky otevřeně podpořil vznik koalice pouze lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který pro úspěch projektu přenechal přední tři příčky k rozebrání mezi ODS a TOP 09. Lídři ODS a její dosavadní europoslanci Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová byli naopak silně proti a Luděk Niedermayer (TOP 09) se při vyjednávání po celou dobu nevyjadřoval ani pro, ani proti společnému postupu.