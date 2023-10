Nejdřív stadiony, pak kina

Vyrazit si na koncert do kina? Ta představa možná působí jako ošizený zážitek, ale v roce 2023 neexistuje výraznější návštěvnický trend. A jako většina zlomových událostí v rámci hudebního průmyslu posledních let je opět spojený se jménem Taylor Swift. Koncertní záznam, který doplňuje její aktuálně probíhající a beznadějně vyprodanou šňůru The Eras Tour, se okamžitě po své premiéře v půli října stal bezkonkurenčním diváckým hitem.

Převis zájmu o lístky na její koncerty byl tak velký, že byla škoda nezkusit ho uspokojit ještě jinak. A tam, kde není možné odehrát více štací, nastoupí film. Ze stejných důvodů chystá obdobný krok jako Taylor Swift na začátek prosince i Beyoncé – a překvapivě dobře si v rámci návštěvnosti v multiplexech vede i obnovená premiéra kultovního, čtyřicet let starého koncertního filmu Stop Making Sense newyorské kapely Talking Heads.