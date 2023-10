Když se naštvou mladí

Dlouhá léta platila jedna politická konstanta: staří chodí volit a mladým pak určují, jak mají žít. Je to trochu zkratka, ale politické strany své programy a kampaně zaměřovaly především na seniory, protože to byla dlouhodobě nejstabilnější voličská základna. Také se snáze přesvědčovala, protože její velká část (rozhodně ne všichni) slyší na snáze splnitelné sliby – vyšší penze a udržování světa v podobě, kdy byli tito lidé mladší. Akcent „zastavíme čas“ je společný pro hnutí ANO v Česku, Právo a spravedlnost v Polsku, Smer na Slovensku, Fidesz v Maďarsku. A nejen pro tyto strany. Časy se ale mění a Polsko nám nyní připomnělo, co se stane, když mladým dojde trpělivost.

Právo a spravedlnost sice uspělo ve volbách, ale opoziční strany mají v součtu větší podporu. A rozhodli to mladí lidé. Zatímco v roce 2019 přišlo k volbám 46,4 procenta lidí ve věku od 18 do 29 let, letos to bylo nebývalých 68,8 procenta. Zpravodajský web Euronews navíc uvádí: „V roce 2019 se PiS umístila na prvním místě mezi voliči ve věku 18–29 let s 26,3procentním podílem hlasů. Minulou neděli skončila vládnoucí strana posledních osmi let na posledním místě s pouhými 14,9 procenta.“

Není divu, stávající vláda stále častěji vstupovala do soukromí lidí. Mimo jiné praktickým znemožněním interrupcí, což vyvolalo obří protesty a obrátilo pozornost mladších generací k politice. Vyzkoušeli si sami na sobě známé pořekadlo: když se nezajímáš o politiku, začne se politika zajímat o tebe.

Podobné vzepětí mladších voličů se ale neodehrálo jen v Polsku. I v Česku dlouho platilo, že volby rozhodují senioři, nicméně v posledních parlamentních a prezidentských volbách došlo k aktivizaci mladých lidí, kteří měli dost Andreje Babiše a ten tak odešel poražen. Silný hlas lidí do třiceti let zazněl i na Slovensku, kde se na druhém místě za Smerem ocitlo Progresivní Slovensko. Sice to nestačilo na vznik nepopulistické vlády, nicméně pokud se neodehraje něco nečekaného, dá se předpokládat, že v čase příštích voleb bude odpor mladých lidí ještě silnější. Už první povolební výroky Roberta Fica a jeho druhů ukazují, že otevření lidé budou terčem jejich nenávisti. A čím víc bude vláda tlačit na pilu, tím pravděpodobněji se i na Slovensku může odehrát polský scénář.

Je skvělé, že se mladí hlásí o slovo. Ještě lepší by bylo, kdyby se podařil najít způsob, jak nespadnout do setrvalého generačního střetu. Příkop mezi seniory a juniory je cíleně prohlubován populisty, stejně jako to činí při rozdělování měst a vesnic. Potřebují lidi vystrašit, aby se nemuseli starat o skutečné problémy.

Jako příslib budoucích změn lze vnímat i to, že PiS, ANO, Fidesz či Smer nevolí všichni lidé nad šedesát let. Svět je naštěstí pestřejší. A pro lepší porozumění je vždy nutné věnovat pozornost tomu, čeho se ti druzí bojí. Když se jejich strach vezme vážně, možná se i podaří najít společné řešení, jak ho odbourat.

