Jiná hrdinství

No, co by. Uděláme z nich zloděje, kteří spolupracují za úplatu s Američany,“ pronese suše velitel operace k československým soudruhům, kteří právě zjistili, že se tři členové komunisty stíhané skupiny prostříleli v říjnu 1953 skrze mnohonásobnou ozbrojenou přesilu východoněmecké policie a armády do Západního Berlína. Věta zazní ke konci filmu Bratři, který právě vstoupil do tuzemských kin a Česko ho obligátně jako historickou látku poslalo na Oscara (kam ale spíše nepatří). Režisér Tomáš Mašín a scenárista Marek Epstein se vracejí do padesátých let k notoricky známému a v novodobých československých dějinách notně polarizujícímu příběhu Josefa a Ctirada Mašínových.

Je všeobecně znám, tak jen ve zkratce: synové legionáře a nacisty popraveného odbojáře Josefa Mašína se po komunistickém převratu chopili zbraní a začali loupežemi a sabotážemi bojovat proti režimu, který podle nich vedl justičními vraždami, konfiskací majetku nebo střelbou na hranicích občanskou válku proti nemalé části československého obyvatelstva včetně jejich rodiny a přátel. Mašínovi podle svých slov plánovali a očekávali protikomunistické povstání i konflikt mezi demokratickým světem a sovětským blokem. To se nestalo, a tak se v roce 1951 pustili do odboje po svém. Zabili dva české policisty a jednoho pokladníka a na útěku na Západ tři příslušníky východoněmeckých ozbrojených sil. Na Západě vstoupili do americké armády a do Česka už se nevrátili.