Víc přihlášek, míň stresu

Asi nikdo letos v květnu nepochyboval o tom, že systém, kterým žáci devátých tříd procházejí při přijímacím řízení na střední školy, musí projít podstatnými změnami. Že již nelze opakovat nekonečné fronty rodičů před dveřmi školních kanceláří, za kterými je čekala pokrčená ramena a informace, že dítě samozřejmě přihlásit mohou, ale velké šance na přijetí kvůli převisu zájmu nejsou. A stejně tak by jejich součástí neměl být stres a nalomené sebevědomí samotných dětí.

Respekt s řadou takových rodičů a dětí mluvil a jejich zkušenosti na jaře loňského školního roku popsal. Jednou z nespokojených byla Pavla Aschermannová a její tři kolegyně, jejichž děti přijímačky rovněž absolvovaly. „Vím, že na naše děti už případné změny systému nedopadnou. Ale představa, že to takhle půjde dál, je pro mě hrozná,“ vysvětlovala tehdy matka, jejíž syn toho času ještě na žádnou ze škol přijat nebyl. Nakonec se dostal alespoň někam – vzali ho do gymnaziální třídy na jedné ze zdravotních škol. S tím, že kdyby se mu tam nelíbilo, bude možná šance přestoupit na jiné gymnázium.

Podobných příběhů byla řada – mezi rokem 2022 a 2023 vzrostl počet uchazečů o střední školy o 9400 na celkových 82 400. Z kusých informací je sice pravděpodobné, že většina těch, kteří několik týdnů na konci minulého školního roku nevěděli, co s nimi bude, nakonec alternativu našla – jenže za velkého vypětí a nejistoty a často spíše méně vyhovující. Jasno o tom bude na konci září, kdy ze škol přitečou informace o tom, kolik žáků na střední školy nastoupilo.

Představa, že by se podobná situace opakovala i tento školní rok, kdy do 9. tříd opět nastoupil silný populační ročník, vedla Pavlu Aschermannovou a její kolegyně k sepsání dopisu, který rozeslaly celostátním i lokálním politikům. V doznívající vzrušené atmosféře dostaly nespokojené matky řadu odpovědí, dokonce obdržely pozvání na pražské zastupitelstvo a tiskovou konferenci Prahy sobě. I díky jejich úsilí to nyní vypadá, že koaliční a opoziční zákonodárci došli přes letní prázdniny k nebývalé shodě na parametrech, které mají chaosu po přijímacích zkouškách zamezit. Jaké změny tedy na školáky a jejich rodiče čekají, pokud se je podaří uskutečnit?

Konec obvolávání

1/

Elektronicky i na papíře. Jeden z největších otazníků se vznášel nad tím, zda budou příští přijímací zkoušky digitalizované. V květnu byl ještě čerstvě jmenovaný ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v tomto směru opatrný, mluvil o technických a legislativních změnách, které je nutné vyřešit. Ty se patrně podařilo vychytat, respektive existuje shoda na tom, že tyto změny lze stihnout. Rodiče tak od příštího kalendářního roku budou moci nahrát přihlášky elektronicky. Zůstane i možnost podávat fyzickou, papírovou přihlášku, kterou následně „zdigitalizuje“ sama škola. To platí jak pro první, tak i pro druhé kolo přijímacích zkoušek.

2/

Tři místo dvou. Jak rozdělit dvě přihlášky na střední školu tak, aby mělo dítě nějakou jistotu přijetí alespoň na jednu školu, ale současně šanci na kvalitní vzdělání na škole, o kterou stojí? Rodiče v loňském školním roce popisovali, že jde v době velkého převisu poptávky o poměrně složitou rovnici. Výjimečné nebyly situace podobné té na jedné obchodní akademii v Praze, kde poslední přijatý uchazeč musel mít o polovinu bodů více než v předešlém roce. I proto řada oslovených rodičů volala po navýšení počtu přihlášek. K tomu dojde – nově bude možné podat přihlášky tři. Proč jich není možné podat ještě víc? Háček je ve školních částech přijímaček. Ty si školy připravují samy a navýšení přihlášek by logicky znamenalo navýšení uchazečů. Kompromisní počet má vést k větším šancím pro žáka dostat se na školu již v prvním kole a pro střední školy pak možnost neslevit z vlastních zkoušek nad rámec jednotné přijímací zkoušky, podle kterých si studenty vybírají – a na které by v případě většího nárůstu uchazečů nebyl čas.

S počtem přihlášek souvisí otázka, jak to bude s jednotnými přijímacími zkouškami a na kterých dvou školách ze tří je budou žáci skládat. Doteď platilo, že na dvě školy jsou dva pokusy – uchazeč tedy šel napsat testy na obě školy. Nově sice budou školy tři, ale dva pokusy zůstanou. „Školy určí systém po podání přihlášky a budeme primárně zohledňovat vzdálenost školy od trvalého bydliště,“ vysvětluje ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Pokud tedy pražský uchazeč podá přihlášku na dvě gymnázia v Praze a jedno v Králově Dvoře, testy napíše na pražských ústavech. „Zároveň se budeme snažit snížit počty žáků u nejvytíženějších škol, abychom eliminovali situaci, kdy několik škol v Praze musí pronajímat tělocvičny, protože nemají kapacitu umístit všechny děti do svých prostor.“ Novinkou bude také možnost dvou pokusů jednotných přijímaček pro žáky, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor, což doposud nebylo možné.