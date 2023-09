Babiš a jeho lidé

Ministr spravedlnosti po třech měsících váhání jmenoval Radima Dragouna šéfem Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. A v médiích se začalo debatovat, zda muž, kterého jmenoval před pěti lety (po výběrovém řízení) do vrcholné bezpečnostní funkce ředitele GIBS Andrej Babiš, nebyl poplatný předsedovi ANO a jestli si nenese do nové funkce přehnaný respekt k politikům, tentokrát z ODS. Jestli dokáže bránit nezávislost státních zástupců a nebude nevhodně zasahovat do personálního složení a práce úřadu, který je od zásahu na úřadu vlády Petra Nečase dlouhodobě v nemilosti ODS.

Radim Dragoun zvítězil ve výběrovém řízení. Je vhodné dodat, že se do něj přihlásili tři soupeři, a kdyby vyhrál kdokoli z nich, bylo by to v pořádku. To, že do soutěže nešla žádná obskurní persona, je dobrá zpráva. V branži totiž funguje silné povědomí, že třeba politikům poslušné nýmandy by dnes už nepřijala ani poměrně sebevědomá soustava státního zastupitelství, ale ani samotní politici – protože by jednoduše ztratili kredit nejen v odborné obci, ale i na veřejnosti.