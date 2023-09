Dělníci kultury

Lidé často říkají, že jim hudba zachránila život. Myslí tím ale vždy spíše situace, kdy jim poslech nějakých skladeb pomohl překonat těžké období. Poznali v žalu jiných ten svůj a ulevilo se jim. Existují ale i příklady, kdy se dá hudba využít velmi prakticky. Během kurzů první pomoci se při masáži srdce radí řídit se rytmem megahitu Bee Gees Stayin’ Alive, neboť je ideálním vodítkem pro kýžených 100–120 stlačení hrudníku za minutu.

Nedávno ale Spolková vysoká technická škola v Curychu přišla se zapojením hudby do medicíny, které je skutečně fascinující a týká se léčby cukrovky. Tamní tým profesora Martina Fusseneggera pracuje na způsobu, jak do těla dostat inzulin prostřednictvím geneticky upravených buněk soustředěných v kapslích, které lze implantovat do těla. Přitom řeší zásadní otázku, jak zvenčí kontrolovat, kdy a v jakém množství se inzulin bude uvolňovat do krve. V posledních letech zkoušeli různé spouštěče na bázi světla, teploty nebo elektrického pole. Zatím nejlépe se ale osvědčily zvukové vlny.