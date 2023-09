Ještě ke kritice nerůstu

Snad nejvýraznějším příspěvkem k české debatě o nerůstu byl „longread“ novináře Deníku N Petra Koubského. Ten přistoupil k tématu bez předsudků a snažil se opřít o data, ale i o rozhovory s proponenty nerůstového hnutí. Jeho text klidní vášně a hledá prostor, ve kterém by mohly všechny strany směřovat k produktivnímu dialogu.

Nerůstová teorie v Koubského perspektivě vychází jako přirozená reakce na problémy, s nimiž se potýká ekonomika růstu. „Nerůsťáci“ jsou sympatičtí, vzdělaní a příčetní lidé a do dialogu o cestách k ekonomické a klimatické udržitelnosti by měli být zváni. Nerůstová koncepce však podle Koubského nemůže být v důsledku uplatněna jinak než mimo demokratické mantinely – „utopií, anebo násilím“. To autor dokládá tezemi, s nimiž lze částečně souhlasit, mám však za to, že si zaslouží stručné reakce, které ve veřejné diskusi dosud chybí.