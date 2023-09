Knižní tipy

Zgruntu změněná planeta

První dívka na světě, které na kotnících vyrostla funkční křídla. Muž, který navrhl kostku, v níž může donekonečna klíčit, usychat a zase znovu růst květina. Svět, z něhož zčistajasna zmizela jakákoli chuť potravin. Kolonie mořských organismů, která si sama ze sebe vytvoří plovoucí ostrov. Dětská panenka, kterou nejde tak úplně snadno vyhodit. Simulace, díky níž se můžete potkat se svými mrtvými blízkými, pokud víte, jak obejít její bezpečnostní pojistky. Kanadsko-americká spisovatelka s hongkongskými kořeny Kim Fu napsala sbírku spekulativních povídek, jíž navázala na svůj devět let starý románový debut For Today I Am a Boy (Pro dnešek jsem kluk). V něm popsala příběh chlapce, který se necítí být doma nejen ve vlastní zemi, ale ani ve vlastním těle. V novince sice svou fantazii pouští na špacír mnohem více – nicméně stejně jako u populárního seriálu Černé zrcadlo přitažlivost jejích příběhů spočívá v uvěřitelnosti, že by se něco takového mohlo snadno stát. Možná ve vzdálené budoucnosti, ale spíš mnohem dříve, naznačuje Kim Fu a ve dvanácti povídkách popisuje dění na naší planetě, která se nejen ohřívá, ale hlavně zgruntu mění.

Jan H. Vitvar