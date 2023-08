Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Nad Českem se přehnaly silné bouře, v Karlových Varech voda vytrhala dlažbu z ulic, ve Vlachově Březí padaly kroupy velké jako míčky na stolní tenis. Labe v Pardubicích překlenul nový železniční most. Osvobozením několika dalších městeček a vesnic na východě země pokračovala ukrajinská snaha zatlačit ruské okupanty zpět za hranice říše zla. „Jak dlouho ještě potrvá válka? Musíme být čestní: ,Dva tři týdny‘, ,do konce roku‘, ,příští jaro‘ – to všechno není pravda. Jak občané, tak vedení země se musejí naladit na dlouhou a těžkou válku, protože jen tehdy zvítězíme,“ citoval zdejší tisk slova, která na svůj účet v síti Telegram napsala ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuk. Je ale otázkou, zda tomu lidé vlastně rozumějí či se v tomto tématu orientují – protože často jde především o pocit, komentovala agentura STEM/MARK výsledky svého průzkumu, ze kterého vyšlo najevo, že zatímco vládní investice do vzdělání, silnic a nemocnic podporuje více než 90 procent české populace, u investic do obrany země a její svobody je pro pouze necelých 48 procent. Uplynulo 130 let od chvíle, kdy v Praze pod heslem „Kolik je tu nárožních tabulek, tolik zaslouží Thun z revolveru kulek“ vypukly masové bouře českého živlu na protest proti tomu, že c. k. místodržitel František hrabě Thun odmítl nahradit dvojjazyčné česko-německé tabulky s názvy ulic za čistě české, jak předtím schválila městská rada. Zaměstnanci distribučního centra obchodního řetězce Albert v Klecanech u Prahy našli v zásilce banánů ukrytých 600 kilogramů kokainu za celkem dvě miliardy korun. Už schválený ústavní soudce Robert Fremr (62) se kvůli neutuchajícím pochybnostem o jeho soudním rozhodování před listopadem 1989 rozhodl vzdát nominace. Do budoucna se tomu lze vyhnout tak, že zkrátka v této věkové kohortě a s touto profesní zkušeností další kandidáty vyhledávat nebudeme, odpověděl ústavní právník Jan Kysela a člen poradního týmu prezidenta Petra Pavla, který Fremra nominoval, na otázku, jak se lze u dalšího hledání kandidátů na ústavní soudce vyhnout nemilým překvapením z jejich předlistopadové minulosti, k jakým došlo ve Fremrově případě. „Státní pokladnu nejvíc provětrala vydra a kormorán: za zvířecí řádění zaplatí Česko přes sto milionů korun,“ informovaly Hospodářské noviny své čtenáře titulkem o faktu, že stát letos chovatelům vyplatil 98 milionů korun za hospodářská zvířata snězená divokými a chráněnými šelmami. Hygienici provedli sérii kontrol kvality jídelníčku na dětských letních táborech. Určitě, když je to jednou za týden, je to samozřejmě akceptovatelné, ale musím říct, že jsme viděli i jídelníčky, kde měly děti uzeniny téměř každý den a skoro žádné ovoce nebo zeleninu; jsou samozřejmě i tábory, kde jídelníček zcela odpovídá dětským potřebám, tam kolegové chválí a předávají drobné upomínkové předměty, odpověděla při té příležitosti hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová na dotaz serveru iRozhlas.cz „Rozumím vaší kritice příliš mnoha uzenin, na druhou stranu ale třeba na ohni opečené buřty sice neodpovídají kritériím zdravé výživy, ale do jídelníčku táborníka patří, nebo ne?“. Zemřel Jiří Černý. Meteorologové upozornili veřejnost, že současné výrazně až extrémně teplé počasí vydrží minimálně do začátku září, a pražský magistrát se rozhodl vybírat ve svém sídle od návštěvníků peníze za svezení paternosterem.

