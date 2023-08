Střelba do Ekvádoru

Ekvádor nebyl politickým rájem, léta tu například vládl levicový populista Rafael Correa. Politika však byla dlouho nenásilná, v prudkém kontrastu s mnoha státy regionu, a ekonomika i životní úroveň po roce 2000 rostly. Poslední roky se však 18milionová země stává další obětí drogových mafií, které sem ze zahraničí pronikly a spojily síly s místními gangy. Vražd tu například vloni v přepočtu na obyvatele bylo více než v Mexiku nebo Kolumbii, centrech drogového byznysu.

Násilí se letos překlápí do politiky. Před měsícem byl zastřelen starosta přístavního města Manta, minulý týden pak Fernando Villavicencio, jeden z opozičních kandidátů do nadcházejících prezidentských voleb. Obětí dvanácti střel se stal hned po předvolebním setkání se studenty. Bývalý investigativní novinář Villavicencio do čela své kampaně postavil potírání korupce, zločinu a srůstání mafií a politiky. Chtěl též přepsat smlouvy se zahraničními těžařskými společnostmi způsobem, aby z nich měl Ekvádor víc než dnes. Pak toto snažení zastavil neznámý střelec, podle policie kolumbijské národnosti a pravděpodobně právě člen jednoho z gangů. Ekvádor se v té chvíli navždy změnil, píší The New York Times.

