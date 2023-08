Toulat, či netoulat?

Cestou z Kodaně do Helsingøru za stopami Hamleta budete s jistotou míjet Hellerup, možná nejdražší předměstí Kodaně. Elegantní bílé a cihlové vily obývají velvyslanci a zámožní Dánové obklopení kvalitním skandinávským designem. Cena domů dosahuje v průměru až 50 milionů českých korun. V posledních letech rostl podle realitních kanceláří zájem o nákupy dražších domů právě k bydlení spíše než ke spekulacím. Důkazem jsou poslední cedule „Til salg“ (Na prodej) s přelepenými nápisy „Prodáno!“.

Do Hellerupu však v letních měsících většina lidí vyráží na jednu z nejhezčích pláží v zemi. Růžová zahrada vedle hellerupského jachtařského klubu se rozlévá na písčitou pláž, z níž tu a tam vyraší trsy trávy typické pro severní pobřeží. Vstup do moře je mělký a skupiny dětí se prohánějí s míčem po kolena ve vodě i několik metrů od břehu. Pro plavce je do vody lepší vlézt z dřevěného mola. Tak, jak to dělá většina místních. Ti se ale odpoledním radovánkám na pláži s ostatními raději vyhýbají. Typický obyvatel Hellerupu se do moře vydává v brzkých ranních hodinách. Nehledě na mraky nebo déšť. Krátce se pozdraví, svléknou – nahoty si tady nikdo nevšímá – a smočí se v ledové vodě. Když se odhodláte, zjistíte, že je vlastně příjemně studená a na rozdíl od jižních moří jen jemně slaná. Tento krátký rituál opakují každý den. Voda rozproudí krevní oběh a dodá notnou dávku energie. Kdo by nechtěl takto nastartovat svůj den?