Britská změna povětří

Snaha o zvrácení klimatické změny má v demokratické společnosti zásadní slabinu: její časový rozvrh je v rozporu s běžným volebním cyklem. O politických postech se opakovaně rozhoduje v řádu let a klimatické strategie jsou záležitostí desetiletí. Sprint se tak sváří s během na dlouhou trať. Jednou ze zemí, kde se dařilo udržet konsenzus, byla donedávna Velká Británie. To se teď ale mění.

Trocha kontextu: volby se blíží a vládní konzervativci ztrácejí na labouristy dobrých 20 procent. V doplňovacích volbách nicméně nečekaně uspěl konzervativní kandidát. Všeobecně se má za to, že hlavním důvodem byl odpor obyvatel proti rozšíření zóny s ultranízkými emisemi z centra Londýna na celé území města. To by znamenalo, že majitelé starších automobilů budou platit vysoké částky za jejich použití. Rozšíření prosazuje labouristický starosta.