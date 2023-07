Zamilovaný pan Nečas

Zůstali spolu dodnes, podobný příběh v české politice nejspíš není. První dny jejich kauzy, vedoucí k pádu vlády a po letech k odsouzení, zaznamenal Respekt před deseti lety takto:

Při prvním setkání spolu vůbec nepromluvili a přímo do očí si pohlédli jen na několik sekund. Z akce, kde se viděli poprvé, Petr Nečas odjel, aniž by si jméno Jany Nagyové zapamatoval. Teď po 17 letech je pojí nejtěsnější pouto, jaké může mezi dvěma lidmi být. Sám Petr Nečas ho se svým obvyklým odstupem shrnul do věty: „Máme spolu vztah a ten vztah je pevný.“ Vezmeme-li v úvahu, že právě spojení s Nagyovou rozmetalo jeho premiérskou kariéru, rozvrátilo rodinu a zničilo pověst pana „čistého“, jsou to slova lásky. A o ní je i následující příběh.