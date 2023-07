Nejsou kapacity, prosím?

Pro naplněnou kapacitu nebereme. Takže mám vlastně štěstí, že mám zubaře. Stejně se mi do křesla nechce. Minule mě lékař odeslal na dentální hygienu, kde jsme se ale s hygienistkou zcela netrefily do velikosti mezizubního kartáčku a z mých (do té doby bezproblémových) úst byla několik dní dost bolavá, krvavá záležitost.

V čekárně jsem sama, pacientka přede mnou se však před odchodem znovu vrací do ordinace. „Ještě jsme se domlouvali, že byste mohl zaregistrovat přítele.“ „To máte pravdu, aha. Tak nadiktujte sestře rodné číslo. To jste nemusela...“ slyším zpoza dveří. Tak vida, kapacity by byly! Stačí přítelkyně, rodné číslo a „to jste nemusela“.