Kam kráčíš, bezobale?

Ještě v roce 2019 to vypadalo, že otevřít bezobalový obchod je sázka na jistotu. Ekologie a omezování obalových odpadů byly tématem pro stále víc nakupujících. Množství bezobalových prodejen napříč Českem skokově rostlo. Od prvního pražského bezobalového obchodu v roce 2015 až k téměř 120 obchodům na přelomu let 2019–2020. Nejdřív se do nich chodilo pro ořechy, rýži a luštěniny, postupně do sortimentu přibývala také bezobalová drogerie, kosmetika a čerstvé mléčné výrobky či zelenina. Možnost omezit svoji odpadní stopu využívalo stále širší spektrum lidí a vyráželi nakoupit s vlastními dózami, plátěnými pytlíky či sklenicemi.

A pak přišel covid. Bezobalovky byly zvyklé na sezonní propady v létě, k těm se ale od začátku covidu přidaly propady lockdownové. „Úbytek zákazníků jsme pocítili v úplně první vlně covidu na jaře 2020, kdy lidé nevěděli, co je čeká, a s tím přišel velký strach. Ale pak nakonec tržby vzrostly tím, že lidé vyhledávali menší obchody,“ popsala loni pro ekologický časopis Sedmá generace Kristýna Wernerová z trutnovského obchodu Krok.