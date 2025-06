Život v Číně je děsivě dobrý

Od té doby, co jsem se sem před dvěma a půl lety z Berlína přestěhoval, připadá mi Čína jako dystopická diktatura s úžasnou životní úrovní. Obě části věty jsou pravdivé, jakkoli to zní rozporuplně. Čínská lidová republika se vyznačuje právě souběhem zdánlivě neslučitelných věcí. Výrazně to ovlivňuje pohled, jímž vnímá samu sebe, a to, jak je vnímána zvenčí – a někdy je těžké tyto rozpory snést.