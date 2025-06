Babiš je prý připraven vládnout s SPD. A Okamurovi chce splnit jeho dávný sen

Souhlas s referendem o vystoupení by ale přece jen byl výrazný krok dál. Babiš svou tezi o souhlasu dál nerozváděl, není jasné, jak to myslel. Například Karel Havlíček v dubnu říkal, že s referendem ANO nikdy souhlasit nebude, spolehnout se na pevná stanoviska u ANO je však těžké. Jeho šéf může za chvíli zase tvrdit, že to myslel jinak. Ostatně v roce 2023 Babiš pro Novinky.cz o SPD prohlásil: „Není to náš koaliční partner a ani nikdy nebude.“