Starostenský náměstek v bitcoinové kauze nefiguroval, bylo to „nedorozumění“, shodli se lídři ODS a STAN

Bitcoinová aféra s miliardovým darem pro ministerstvo spravedlnosti i ve středu od rána opanovala jednání sněmovny. U pultíku se střídali opoziční poslanci, mluvili o „praní špinavých peněz“ a odpovědnosti celé vlády. „Premiér Fiala je ohrožením pro tuto zemi. Je čas, aby vláda podala demisi,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš to, co bude opozice opakovat další čtyři měsíce zbývající do voleb.