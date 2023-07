Za okny se dělá horko

Mám čím dál silnější pocit, že my umělci a skladatelé stále žijeme v bublině odtržené od reality, zatímco svět kolem nás se hroutí. A to jak ekologicky, tak politicky,“ vysvětluje Bernhard Lang, co ho před čtyřmi lety přimělo změnit přístup a odstartovat zcela novou sérii společensky laděných děl pod hlavičkou Cheap Opera. Libreto své první „laciné opery“ sestavil z textů evropských extrémně pravicových politiků z let 1926–2018. Pro druhou – nazvanou Playing Trump (Hrátky s Trumpem) – se zase materiálem staly citáty z projevů Donalda Trumpa. Dal je dohromady libretista Dieter Sperl a Lang je doplnil až rockově údernou hudbou vycházející z nálady předvolebních mítinků.

A tentokrát se bublinu skutečně podařilo prorazit. Při premiéře v hamburské Staatsoper v roce 2021 se před budovou protestovalo, Trumpovi příznivci Langovi spílali a musel se před nimi skrýt. Když se opera hrála v Dortmundu, snažili se ji narušit přímo v sále, nehledě na to, že německé ultrapravicové skupiny na svých stránkách zveřejnily adresy tvůrců a Langovi začala chodit výhrůžná a nenávistná pošta. „Trump je pro ně modla,“ říká Lang o záštiplné odezvě. A přestože přiznává, že měl obavy o svoji bezpečnost, utvrdil se v tom, že se dotkl citlivých motivů rozhádané společnosti.