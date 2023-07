Příliš žhavá budoucnost

Celý srpen roku 2015 byl v Česku obecně velmi teplý. Začátkem onoho měsíce se však událo něco skutečně neobvyklého: meteorologové zaznamenali sérii devíti dnů v řadě, kdy teploty na některých stanicích šplhaly nad 37 stupňů Celsia. Řeky se měnily v potoky, průmysl neměl kde brát vodu, sanitky svážely do nemocnic lidi kolabující kvůli horku. V Ústí nad Labem naměřili téměř 40 stupňů, což se již blíží vůbec nejvyšší teplotě, která kdy u nás byla zaznamenána (40,4 ºC v roce 2012 v Dobřichovicích nedaleko Prahy). „Klimatické modely přitom předpovídaly, že podobně výrazná horká vlna by měla v České republice přijít až kolem roku 2050,“ vzpomíná na osm let staré události klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz. „Tehdy se ukázalo, že je taková situace u nás fyzikálně možná. V budoucnu se může vyskytovat pravidelně.“

V zemi trav a stepí