Pozor, Sorosův medvěd!

Klíšťata v Česku útočí jako divá,“ hlásí jeden z mnoha titulků tuzemských médií. Zavládl tradiční strach z tohoto nejděsivějšího predátora zdejší přírody. Slovenští sousedé ale čelí jiné hrozbě – medvědům. Tedy přesněji řečeno předvolebním medvědům. A protože Češi často jezdí na Slovensko na dovolenou, měli by této „kauze“ věnovat pozornost.

V politice máte jednu jistotu. Pokud se někde před volbami zmíní strach, obavy, panika…, okamžitě se z toho stane téma kampaně. Z problému se vyrobí rovnou katastrofa, před kterou musí nebohé občany politici zachránit. Na Slovensku zaznamenali několik útoků medvěda na člověka. K těm dochází každý rok, jenže letos jsou volby, takže politici zaklekli na startovní čáru.

Poslanci svolali mimořádné zasedání parlamentního výboru a na pozvánku uvedli: „Neřešení vážného problému s výskytem medvěda hnědého v obydlených územích Slovenské republiky a opakovaných útoků medvěda na obyvatelstvo a chovy hospodářských zvířat.“ Stanoviska vydávají ministři či šéfové stran. A šíří se panika.

Kandidát národovecké SNS Rudolf Huliak prohlásil, že medvěd je „biologická zbraň na likvidaci života na slovenském venkově“, Richard Takáč ze Smeru uvedl: „Mám z toho husí kůži“, a slíbil, že pokud se jeho strana dostane po volbách do vlády, bude trvat „na řízeném a organizovaném odstřelu medvěda hnědého“, šéf parlamentu a předseda strany za fackování žen Boris Kollár varoval, že „dnes by šel do lesa jen blázen, ne někdo, kdo chce chránit svou rodinu“, a dodal, že je „třeba regulovat stovky medvědů“.

Politici tvrdí, že na Slovensku přibyl rekordní počet těchto zvířat. Jenže shodou okolností v uplynulých dnech vydala tiskovou zprávu Státní ochrana přírody SR, která uvedla, že u sousedů žije kolem 1275 medvědů. Tedy stejný počet jako před deseti lety.

Expert na život medvědů Erik Baláž pro slovenský Denník N prohlásil, že lidé mají zůstat v klidu: „V první řadě není třeba panikařit, protože riziko je minimální. Když půjdou do lesa, reálnější je, že uklouznou, spadnou a zabijí se. Napadnutí medvědem je výrazně méně pravděpodobné. Nepanikařil bych, protože medvědi ve většině případů utečou.“ Politici děsí občany, protože se jim to hodí. Opozice tvrdí, že poslední vlády selhaly, když počet medvědů neredukovaly. Již citovaný Baláž přístup politiků vystihl přesně: „Je to podobné, jako když straší Sorosem anebo migranty, a potom řeknou, my vás ochráníme, medvědy vystřílíme. Přitom obecně nežijeme v bezpečném prostředí.“

Poslední věta je důležitá. Riziko útoku medvěda nelze přeceňovat, ale ani podceňovat. Jsou to velká a silná zvířata. A na Slovensku ještě existuje divočina, takže je třeba počítat s tím, že v ní žijí divocí tvorové. Když se turisté drží vyznačených cest, riziko útoků je menší, protože je tam silná pachová stopa, které se zvířata vyhýbají. K útoku dochází výhradně ve chvíli, kdy jsou medvědi překvapení a leknou se. Proto je dobré sledovat krajinu kolem sebe a neustále vytvářet přirozený hluk.

Experti připomínají, že lidé stále víc ukrajují z volné přírody. A ne vždy dobře uklízejí a skladují odpadky, které medvědy lákají. Odstřel je podle odborníků až poslední řešení. Je nutný ve chvíli, když si například jedinec navykne chodit k lidem a je agresivní. Vystřílet stovky medvědů ale ničemu nepomůže. „Kvótový odstřel neřeší problém s medvědy, kteří ztratili přirozenou plachost. Výsledkem by mohlo být střílení hlavně dominantních, trofejních jedinců. Je to, jako kdybyste chtěli řešit kriminalitu stanovováním optimálního počtu obyvatel,“ připomíná například někdejší státní tajemník na ministerstvu životního prostředí Juraj Smatana.

Život s přírodou nemá být bezpečný. Pokud ji nechceme změnit v jakési městské parky. Otázka tak není, jestli Slováci přežijí medvědy, ale jestli přežijí předvolební kampaň.

