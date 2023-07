Probudíš se a buď ti je fajn, nebo není

Odehrávají se ve chvílích zamyšlení, spočinutí nebo smíření. Tam, kde se s úlevou vytratí veškeré drama. Skladby pražského producenta dné zachycují momenty obrácení se dovnitř, které se dějí bez ohledu na velké události, jež plní média nebo tvoří dějiny. A dějí se také mimo vzepětí emocí vzteku nebo smutku.

„Ráno se probudíš a zjistíš, že ti buď je fajn, nebo ti fajn není,“ říká Ondřej Holý – jak zní občanské jméno skladatele – nad novým albem příznačně pojmenovaným Basic Living. I na něm osvědčuje mimořádný cit pro vystižení nálad, které se rozehrají, když člověk nalezne rovnováhu mezi extrémy. Když si všimne něčeho smysluplného a věnuje tomu pozornost. Zhmotňuje pocity, díky nimž se obyčejná každodennost stává nádhernou. Basic Living v tomto ohledu navazuje na sedm let starý úspěšný debut These Semi Feelings, They Are Everywhere.