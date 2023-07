Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na pracovní schůzku s nejvyššími ústavními činiteli přiletěl do Prahy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evropská kosmická agentura poslala do vesmíru sondu Euclid, která má po dosažení tzv. druhého Lagrangeova bodu jeden a půl milionu kilometrů od Země za úkol sestavit trojrozměrnou mapu vesmíru zahrnující zhruba dvě miliardy galaxií, tedy jednu třetinu nebeské oblohy. Detektiv temného kosmu zahajuje svou misi: Euclid je na cestě k odhalení vesmírného tajemství temné hmoty a temné energie a řekne nám více o zvláštní minulosti a konečném osudu našeho vesmíru, uvedla ke startu své sondy agentura. Zemřel Alan Arkin. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci. Noviny přinesly zprávu, že šéf ruského žoldnéřského oddílu Wagnerova skupina Jevgenij Prigožin se pochodem svých mužů na Moskvu pokusil o svržení vojenských špiček současného ruského režimu, ale po několika hodinách si to rozmyslel. V Karlových Varech se po sedmapadesáté konal filmový festival. Agrofert, podnikatelské impérium šéfa hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše, koupil od rakouského chemického koncernu za 19 miliard korun jeho evropské továrny na dusíkatá hnojiva a posílil svoji vedoucí pozici na evropském trhu zemědělských chemikálií. Evropská lidovecká frakce se s odvoláním na „možné komplikace pro farmáře“ postavila v environmentálním výboru Evropského parlamentu proti schválení normy zavazující členské státy omezit současný vražedný rozsah chemizace zemědělství a napomoci k obnově kontinentální přírody. V prologu bych použil slova českého spisovatele Karla Poláčka, která vyslovil v roce 1944 zde v Terezíně, než byl odvlečen do vyhlazovacího tábora v Osvětimi: „Viděl jsem obrázek z Veleslavínovy bible, na kterém se Antikrist chystá kopím probodnout svatého a světec přitom pohodlně sedí, jako by se ho to ani netýkalo; dříve jsem si myslíval, že středověcí malíři nedovedli namalovat takové hnutí mysli jako strach, úžas, bolest atd., takže to vypadá, jako by se světci o své mučení ani nezajímali, ale nyní tomu rozumím lépe: Co měli dělat?“ napsal fejetonista Jiří Tichý ve své internetové zprávě o otevření výstavy obrazů malíře Václava Špaleho ve výstavních prostorách IV. dvora terezínské Malé pevnosti. Ve vyšehradské bazilice svatého Petra a Pavla se konala pietní vzpomínka na demokratickou političku Miladu Horákovou, kterou komunisté po vykonstruovaném procesu popravili před 73 lety na dvoře pankrácké věznice. Tajně pořízený videozáznam vykládky transportu krav na rampě jatek Český Dvůr u Havlíčkova Brodu nabídl divákům pohled na zaměstnance provozu směrující vyděšená zvířata dovnitř budovy k porážce pomocí kopanců, elektrických šoků a nadávek. Uklouzla v koupelně, vole, glosuje na záznamu jeden z honců tiše ležící krávu, která si pádem z transportního kamionu na beton zlomila přední nohy. „Kvalita a tradice je pro nás základ,“ ujistila pak společnost Český Dvůr znepokojené zákazníky svých podnikových prodejen masa na firemním webu. Ve slavonickém kulturním centru Barák roztočil své vinyly pražský DJ Victorius Glorius a – jak napsal organizátor kulturního života v České Kanadě Tomáš Heczko – „jeho multi kulti výběr roztočil i polena, která normálně netančí“.

[email protected]