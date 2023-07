Co když má Žďárský pravdu?

Ve stejné dny, kdy českým mediálním prostorem hýbal rozhovor Martina Veselovského s nerůstovým aktivistou Tadeášem Žďárským, se ke mně dostal text Financial Times. Elitní americký novinář Derek Brower, který pokrývá globální politiku dvacet let a podílí se na vlivném energetickém newsletteru, jenž chodí do schránek finančních elit, se loučí s energetickou rubrikou věhlasného periodika.

Zaměřuje se zejména na vyhlídky globální energetiky. A z jeho psaní je zřejmé, že vyhlídky globální energetiky coby hlavního strůjce klimatického rozvratu jsou do velké míry i vyhlídkami civilizace jako takové.