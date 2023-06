O lidskosti a umělé inteligenci

Třináctého července 1833 zažil Ralph Waldo Emerson během návštěvy přírodovědného kabinetu Botanické zahrady v Paříži nečekané prozření. Jak si prohlížel vystavené exponáty, motýly, kousky jantaru či mramoru, nejrůznější mušle, ovládl ho najednou ohromující pocit, že v přírodě je vše propojeno – včetně člověka.

Popsaná zkušenost ho přiměla napsat text The Uses of Natural History (Smysl přírodních věd) a zformulovat filozofii, která do středu intelektuálního života v technologicky chaotické době postavila naturalismus. Jejím prostřednictvím pak spolu se skupinou spisovatelů a radikálních myslitelů známých dnes jako transcendentalisté došel až k novému duchovnímu systému víry. Emerson věřil, že kterýkoli člověk se může prostřednictvím empirického zkoumání přírodního světa sám stát „tvůrcem a autorem mapy definující rovnoběžky i poledníky vlastního života“ – a otevřít tak v mechanizované době prostor pro vlastní nezávislé jednání, individualitu i úžas nad světem.