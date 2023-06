Knižní tipy

Vstát z rakve levou nohou

V literární příloze v tomto dvojčísle Respektu najdete ukázky z knížek pro děti, které teprve vyjdou. Tady je tip na jednu výbornou, která zrovna vyšla. Napsal ji literární debutant Tomáš Peřina a ilustroval doyen naší výtvarné tvorby František Skála. Peřina ve svých básničkách plných slovních hříček vychází z přesvědčení, že se děti rády bojí. A přiznejme, je to knížka pro poněkud otrlejší. „Dnes v podvečer jsem začerstva / vstal z rakve levou nohou, / jsa nedočkavý na zvěrstva, / jež málokdy se mohou,“ začíná báseň Noční směna, v níž se zlotřilý podivín plíží nočním šerem, aby dodal do masny čerstvé zboží z ulice. Každá báseň má svou ilustraci a k téhle Skála vytvořil koláž chlapíka s ostrými zuby a drápy, kterého obklopují kusy nasekaného masa ne zrovna atraktivních tvarů. Jsou tu básničky o ukrutné Rudé Karkule, o člověku budícím se v noci touhou vyjíst ledničku nebo o věci na prahu, již Peřina dětem popisuje v makabrózním podání, které se blíží záhrobní poetice J. H. Krchovského: „Pakliže sem tam divný zdám se, / pokud se chovám podezřele, / nejsem ve své kůži, omlouvám se, / nenalézám se ve svém těle...“ Ale to něco, co se uvnitř téhle knížky nalézá, se bude líbit vašim dětem i vám.

Jan H. Vitvar