Jde to i bez soudů

Hledání spravedlnosti ve světě dezinformací je a bude těžké. Společnost musí být schopná se bránit lžím, které mnohdy šíří i zahraniční organizované skupiny, aby oslabily demokratické státy. Stejně tak platí hranice i pro místní dezinformátory a konspirátory. Lež může napáchat hodně škody a oběti mají právo se bránit. Zároveň je ale nutné udržet co nejširší svobodu slova, hájit i právo na omyl, či dokonce hloupost.

Proto je třeba přivítat verdikt soudkyně Kláry Jantošové, která osvobodila učitelku Martinu Bednářovou, jež si během výuky loni vymýšlela, že žádné útoky na Kyjev neprobíhají. Bylo to v době, kdy přitom zuřily nejtvrdší boje. Učitelka naopak tvrdila, že ukrajinští nacisté vraždí na východě země Rusy. To je jen příklad jejích dezinformací.

Státní zástupce navrhoval za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podmíněně odložené vězení na osm měsíců se zkušební dobou na dva roky. Soud to ale viděl jinak:

„Nevhodnými metodami ovlivňovala žáky, ale za toto už byla postižena tím, že dostala výpověď v práci. Soud tedy má za to, že za toto selhání již byla postižena prostředky mimo oblast trestního práva,“ vysvětlila soudkyně Jantošová. A ještě mimo jiné dodala: „Výroky jsou zjevně odrazem názorů a postojů obžalované, jejím vnímáním historie a reality, což je názor. Za názor paní obžalovaná být souzena nemůže a nebude.“

To je správný přístup. Je jasné, že děti nemůže učit člověk, jenž jim lže a šíří propagandu státu, který napadl sousední zemi. Pokud bychom ale měli trestně stíhat a odsuzovat všechny, kdo říkají nesmysly, zdejší soudy zkolabují pod náporem případů. Je také lepší, když podobné kauzy necháme i na jakési společenské samoregulaci. Tedy že i bez soudů dokážeme vystoupit proti manipulacím a obhájit pravdu.

Nepochybně budeme hledat hranici, co nechat být a co trestat, ještě dlouho. Je nutné posuzovat i nebezpečnost tvrzení, jak velký vliv šiřitel dezinformací má atd. Ale to k dnešní komplikované době patří a zdá se, že to zatím víceméně zvládáme.

Závěrem ještě jedno upozornění. Právě čtete dvojčíslo, jehož součástí je i samostatný časopis Sezona. V něm už tradičně najdete knižní tipy či pozvánky na filmové, hudební či výstavní akce, které poběží v létě. A také si můžete pročíst literární přílohu. Tentokrát jsou jejím tématem děti. Vydáváme texty Markéty Pilátové, Petra Koťátka, Dory Kaprálové a dalších. Příští číslo Respektu vyjde 10. července. Užijte si hezké prázdniny a snad i v přítomnosti Respektu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor