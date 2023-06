Proč odchází olomoucký žalobce?

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, jedna ze dvou páteřních institucí k rozkrývání korupce v tuzemsku, přišlo o svoji hlavu. Ani ne po roce skončil ve funkci Radim Daňhel. Ve své písemné rezignaci to zdůvodnil osobními i profesními důvody. Ty mají podle něj spočívat v nemožnosti efektivního řízení úřadu. Zda si nesedl s kolegy, bránili mu v práci, nedokázal prosadit své reformy, či cokoli jiného, vrchní žalobce minulý týden neupřesnil. Instituce se v minulosti proslavila mimo jiné stíháním bývalého premiéra Petra Nečase v době, kdy ji vedl Ivo Ištvan. Současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl s olomouckými vrchními žalobci ve sporu, vytýkal jim neefektivnost v hospodaření a správě úřadu. Žalobci to odmítali.

ok