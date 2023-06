Změnu klimatu nepojišťujeme

„Z klimatické krize se stává finanční krize,“ píše deník The New York Times. Co si pod tím máme představit? Třeba situaci, kdy nevypočitatelné výkyvy počasí dosahují takové intenzity, že pojišťovací společnosti přestanou být ochotné pokrývat následky požárů nebo záplav. Jinak řečeno: následky klimatické změny přesahují schopnosti finančních institucí na ně reagovat.

Americký deník se ovšem nezabývá možnými budoucími scénáři. Popisuje aktuální situaci Kalifornie: v nejlidnatějším americkém státě oznámila tamní největší pojišťovna State Farm, že přestává pojišťovat domy – a to jak rodinné, tak firemní budovy. Společnost rozhodnutí vysvětluje tím, že „rapidně přibývá oblastí vystavených katastrofám“ a že „potřebuje vylepšit svoji finanční situaci“. Hlavním problémem Kalifornie jsou dlouhodobé a rozsáhlé požáry. V posledních letech stát zažil nejničivější požáry ve své historii, například v roce 2018 shořelo 11 tisíc domů a bez domova se v jeden moment ocitlo až 50 tisíc lidí. Pojišťovny utrpěly velké ztráty, zdražily pojištění a už tehdy zpřísnily kritéria pro to, komu pojištění udělí.