Vesničko má zrestaurovaná

Čtyři miliony. Tolik lidí si v roce 1986 v rámci bývalého Československa koupilo lístek na komedii Jiřího Menzela Vesničko má středisková. Z dnešního pohledu, kdy se úspěch filmu v tuzemsku měří i po desítkách tisíc diváků, závratné číslo. V dobovém žebříčku, který zaznamenával návštěvnost u filmů vyrobených během třiceti let od roku 1957, to v celkovém součtu znamenalo osmý nejnavštěvovanější československý film. Pokud se časové okno zúží na roky 1973–1986, Vesnička se vyhoupne do čela pelotonu. Ať už se to měří jakkoli, snímek o přátelství mezi mentálně zaostalým závozníkem Otíkem Rákosníkem (János Bán) a rtuťovitým řidičem družstevního náklaďáku Karlem Pávkem (Marián Labuda) podle scénáře Zdeňka Svěráka byl hitem, který rozčeřil pozdně normalizační dobu jinak spíše chudou na skutečné filmové události. Do slovníku přinesl řadu „hlášek“, zdomácněl v paměti a dodnes, když někdo z generace dospívající za normalizace nosí velká sluchátka, vybaví se mu vtípek, že je jako Otík, který dostal ochrannou pomůcku pro traktoristy na korekci odstávajících uší.

Vesničko má středisková byl film šitý na vývoz na Západ.