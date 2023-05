Kultura/mix

Nekrolog

Nestává se, aby popovým hvězdám byly dopřány hned dvě kariéry. A aby navíc ta druhá dalece předčila tu ranou. Tině Turner , která zemřela minulou středu ve věku 83 let, se to podařilo jako nikomu jinému. Všechna negativa a křivdy prožité v éře manželského dua Ike & Tina Turner (1960–1976) si vynahradila ve druhé půli osmdesátých let, kdy se vrátila na scénu. Vzala si zpět vše, co jí bylo odepřeno, a stala se jednou z komerčně nejúspěšnějších zpěvaček všech dob.