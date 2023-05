Spojenectví něco stojí

Vláda rozhodla, že koupí šestatřicet špičkových nadzvukových letadel, cenové nabídky se pohybují kolem 60 miliard korun. Jde o tak vysokou sumu, že v budoucnosti nebude možné říci: Sorry, zmýlili jsme se, škrtněme to. Rozhodnutí Zemanovy vlády totiž budou splácet ještě pravnuci dnešních ministrů.

Vstupem do NATO jsme se zavázali ke společné obraně našich spojenců. I pro laika je pochopitelné, že tři pětadvacet let staré migy, které jsme Alianci nabídli do společných vzdušných jednotek, příliš velkým přínosem k obraně nejsou. A už vůbec se nedají použít pro vojenské zásahy, jaké Aliance provedla například v Bosně nebo Kosovu. „Někdo může říct, že nové stíhačky nepotřebujeme. Podle stejného pohledu pak ale nepotřebujeme skoro celou armádu,“ říká náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „Jedná se o suverenitu státu a naši odpovědnost vůči Alianci,“ dodává.