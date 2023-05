Alfa Romeo pro jirkovské policisty

Na jirkovském náměstí, před vchodem do radnice, drží už druhý týden hladovku asi pětačtyřicetiletý muž v džínovém obleku a s čelenkou na hlavě. Člen předsednictva Republikánské strany Československa a poslanec bývalého Federálního shromáždění Josef Krejsa přes den mluví s lidmi, kteří jdou kolem, na noc odjíždí do Chomutova, aby si brzy ráno na stejném místě znovu rozložil židli a plakát s fotografií Miroslava Sládka. Hladovkou chce donutit městské zastupitelstvo, aby přijalo od republikánů „dar“ jirkovské policii: automobil Alfa Romeo. „Jestliže jirkovská radnice auto nepřijme, dotáhnu svoji hladovku až do konce. Ani Sládek mě nepřesvědčí, abych se vzdal,“ říká Josef Krejsa. Lidé, kteří kolem hladovkáře procházejí, si zatím všímají víc Sládkova plakátu než hladovějícího. Ani Romové k němu nejsou agresivní. K zatím jedinému konfliktu mezi Krejsou a starším jirkovským občanem došlo minulou středu. Muž napřahoval na hladovkáře hůl a křičel, že je rasista. Bývalý poslanec se bránil poslaneckým průkazem.

Jirkovští radní o „daru“ jednali naposledy 25. března, kdy definitivně rozhodli, že jej odmítnou. Hlavním důvodem je nesouhlas se Sládkovým prohlášením, že „policisté z Jirkova dostanou Alfu Romeo, protože zlikvidovali nejvíce cikánů“. Podle zástupce starosty nedonutí radnici k přijmutí „daru“ ani Krejsova akce. O případné změně stanoviska by prý radní uvažovali jen tehdy, kdyby M. Sládek svoje slova odvolal. Předseda klubu Republikánské strany Československa v parlamentu Jan Vik však takovou možnost nepřipouští: „Za tím výrokem si stojíme.“ Šéf jirkovské policie Jaromír Kučera si ovšem na rozdíl od radních „velice váží toho, že někdo jiný než město hodnotí příznivě jejich práci“. „Kdyby záleželo jenom na mně, Alfu Romeo bych bral,“ říká Kučera. „Je to hezké auto a je mi líto, že ho nebudeme mít. Musel jsem ale odmítnout i návrh republikánů, že mi ho dají jako osobní dar. Je to škoda. To se stane jednou za život, aby vám někdo nabízel takové auto. Pan Krejsa je podle mě člověk, který má určité přesvědčení a při jeho prosazování nebere ohledy ani na své zdraví.“