Proč se Šaroch odvolal

Státní zástupce Jaroslav Šaroch dodržel slovo. Minulý týden poslal na pražský vrchní soud odvolání proti rozsudku, který v lednu zprostil Andreje Babiše a Janu Nagyovou viny v případu možného dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo. Žalobce Šaroch nesouhlasí s názorem nižšího soudu postaveným na výpovědi svědka Jana Bareše. Babiš Barešovi údajně ještě před vyvedením farmy z Agrofertu sdělil, že chce podnik osamostatnit kvůli tomu, že jeho děti a manželka chtějí převzít přestavbu a provoz farmy jako svůj projekt, na němž se naučí podnikat. To podle soudce dokazuje, že vyvedení farmy z Agrofertu nebylo vedeno úmyslem získat dotaci, kterou by mocný holding Agrofert nikdy nedostal, ale rodinnou záležitostí.

Podle Šarocha toto tvrzení nedokládá ani fakt chronologických kroků uvedeného procesu, ani naprosto zřejmá skutečnost, že děti ani manželka nesehrály při rekonstrukci farmy jako manažeři žádnou roli a syn Andrej ani nevěděl, že je majitelem akcií. Nikdo z rodinných majitelů akcií se nikdy neúčastnil valné hromady Čapího hnízda, kde se o podnikání farmy rozhodovalo. Vše vždy rozhodoval Andrej Babiš a v okamžiku, kdy byla rekonstrukce ukončena, se Babišovy děti a manželka majetku vzdaly, a ten byl převeden zpět do Agrofertu. Prakticky pár týdnů poté, co návrat umožnily evropské podmínky, podle nichž musel být podnik s nárokem na dotaci minimálně pět let samostatný.