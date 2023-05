Zemřel někdejší ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové Josef Sůva , instituci šéfoval neuvěřitelných 34 let. Za normalizace to byly právě Sůvův rozhled a odvaha, díky nimž galerie nakoupila spoustu dnes nedocenitelných děl od tehdy režimem ostrakizovaných autorů a autorek v čele s Mikulášem Medkem. Sůva inicioval také nákupy dobově přehlížené Skupiny 42, Josefa Váchala, Ladislava Zívra nebo Bohumila Kubišty. Během Sůvova ředitelování se hradecká instituce přesunula ze zámku v Rychnově nad Kněžnou do královéhradeckého biskupského paláce, po revoluci se pak přestěhovala do budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu, kde sídlí dodnes. Sůva v galerii působil do roku 1997, letos v říjnu by mu bylo 89 let. Jeho odkaz si v galerii lidé připomenou příští pátek v rámci Královéhradecké muzejní noci.

jhv