Kdo lže v domě

Po vzrušených debatách o Státní ceně za literaturu či po tradičním kolečku výměny názorů na to, kdo měl či neměl získat Magnesii Literu, propukl na české literární scéně malý – ale možná i větší – skandál. Ve vzduchu visí podezření, že mimořádně úspěšná spisovatelka nepřiznaně využila reálný, traumatický příběh jiné umělkyně. Pokud nás zajímá pokus o výstižné zachycení sporných rovin příběhu, bude nutné vyzradit to, co zpravidla taktně držíme v tajnosti: zápletku knihy.

Zacvaklo to do sebe