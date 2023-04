Evropská poptávka po letenkách přesáhla úroveň před pandemií

Evropští letečtí dopravci hlásí rekordní zájem o letenky, a to navzdory vysokým cenám. Deník Financial Times cituje generálního ředitele společnosti Ryanair Michaela O’Learyho, který předpokládá, že zvýšení cen průměrně o 15 procent nebude mít letos v létě na zájem o leteckou přepravu žádný vliv. Evropané chtějí znovu vyrážet do světa, ať to stojí, co to stojí.

