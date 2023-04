Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Průměrná povrchová teplota oceánů vystoupala na počátku dubna na nejvyšší úroveň v dějinách družicového měření, oznámili klimatologové. Uplynulo 78 let od vypálení osady Ploština německou speciální jednotkou SS, při němž bylo v jednom z domů zaživa upáleno 24 obyvatel osady. Na ukrajinské frontě byl těžce zraněn další český dobrovolník. Zlevnily solární panely. Ačkoli to vypadá na úplný nezdar, není tomu tak: sestava letěla úplně poprvé a i s výpadkem několika motorů překonala kritický okamžik dosažení maximálního dynamického tlaku, takže je co se přiučit a těšme se na další testovací starty, komentoval specialista z České kosmické kanceláře Michal Václavík na Twitteru skutečnost, že čtyři minuty po startu z texaské testovací raketové střelnice Starbase explodovala raketa Super Heavy nesoucí k testovacímu suborbitálnímu letu kosmickou loď Starship. Podražily letní dovolené. Po třiadvaceti letech života za plotem berounského „medvědária“ zemřel ve spánku druhý z tamních hnědých medvědů, přezdívaný odvážnými návštěvníky a jejich dětmi Matěj. Německo odpojilo ze sítě svoji poslední atomovou elektrárnu. Skončila povinná sedmidenní izolace po pozitivním testu na covid-19. Byl to ohromný šok pro nás všechny starší myslivce, protože vzhledem k našemu stáří nás už nikde nevezmou a stali se z nás de facto bezprizorní myslivci; myslím, že tohle se může projevit jak psychicky, tak fyzicky na všech mých kamarádech, kteří tam hospodařili, popsal hospodář jihočeského mysliveckého spolku Jaroslav Švehla možné následky rozhodnutí státního podniku Lesy České republiky nepronajímat už dál českobudějovickou honitbu u Radonic jemu a jeho kolegům, ale převzít ji místo toho do vlastní režie. Na brněnském Dolním nádraží shořely tři odstavené vagony s lokomotivou. Historickým městem roku 2022 bylo vyhlášeno Vysoké Mýto. Odborníci Mezinárodního měnového fondu a Světové obchodní organizace vydali varování, že se prohlubuje rozpad světa do dvou nepřátelských bloků a lidstvo „stojí na počátku nové historické epochy, nové studené války“. Ministerstvo financí začalo chystat plán na zdanění alkoholu. Za mimořádné osobní zásluhy o posílení ukrajinsko-české mezistátní spolupráce a podporu státní suverenity a územní celistvosti Ukrajiny obdrželi šéf Senátu Miloš Vystrčil a šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ukrajinské státní vyznamenání Řád knížete Jaroslava Moudrého. Někdy jsme věkem až posedlí, všude nás provází, a někde je hluboce zasocializováno, že věk je důležitá charakteristika, ale vlastně by vůbec nemusela být – lidé stejného chronologického věku mohou jinak vypadat, mít rozdílné zájmy či volit různé politické strany, takže pokud s někým jednáme pouze na základě věku a nezjistíme si, jaká je osobnost, ztrácíme potenciál, který si ze vztahu můžeme vzít, řekla socioložka Lucie Vidovićová v televizní debatě o tom, jaké je to žít v Česku dlouhý život, který je zároveň důstojný, a jak vyšší věk ovlivňuje fungování mozku. Příjmem přihlášek začal 16. ročník startupové soutěže Nápad roku. Armáda zmodernizovala bojové dávky jídla pro vojáky, guláš nahradilo chilli con carne a roštěnku s rýží boloňské ragú. Díky vydatným dešťům se vrátila voda do téměř již vyschlých rybníků či studní, ohlásili vodohospodáři. Česká veřejnost se připojila k oslavám mezinárodního Dne Země.

