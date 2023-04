Knižní tipy

Strhující dějiny muslimského Španělska

Knihy z edice Prokletí reportéři většinou nabízejí strhující čtení. Platí to i pro novinku Aleksandry Lipczak, v níž polská novinářka a hispanistka rozkrývá stýkání a potýkání se islámu a křesťanství na území španělské Andalusie, neboli Al-Andalus, jak zněl arabský název pro tuto oblast Pyrenejského ostrova od 8. do 15. století. Přesto se poněkud vymyká: Lipczak (41) totiž materiál sbírala nejen na ulicích Granady či Córdoby, jež jsou dodnes pamětníky zápasu i spolupráce mezi oběma, respektive třemi náboženstvími (zásadní roli tu měli i Židé). Publikace se opírá o důkladný průzkum literatury a čte se coby jakási unikátní reportáž z univerzitní knihovny. „Lidé mají o Bohu různé představy, avšak já souhlasím se všemi,“ cituje autorka z Traktátu o lásce od ibn Arabího, islámského mystika z 12. století. A předtím odhaluje, jak daly právě různé představy o Bohu vzniknout památkám, jako je goticko-renesanční katedrála postavená v Córdobě uprostřed bývalé Velké mešity. Jenže v dalších staletích daly vzniknout také pogromům a vyhánění statisíců lidí, když se na toleranci zapomnělo. A Lipczak se s pomocí historických paralel snaží ve faktograficky nabité knize zjistit, zda by se Andalusie nemohla k ibn Arabího maximě vrátit.

Jan H. Vitvar