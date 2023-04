Ukrajina, Evropská unie a luxus času 

Už to bude pomalu rok od chvíle, kdy Ukrajina získala od Evropské unie oficiálně status kandidátské země. Loni se vše odehrálo rychle. Už čtyři dny po začátku ruské invaze podal prezident Volodymyr Zelenskyj přihlášku do EU. Osmého března členské státy zaúkolovaly Evropskou komisi, ať se přihláškou zabývá, a v dubnu dostala Ukrajina dotazník na soulad svého práva s unijním. V květnu na něj odpověděla a v červnu, konkrétně 23. června 2022, summit EU udělil zemi status kandidáta. To, co se v případě Česka nebo Polska rozložilo do mnoha let, trvalo u Ukrajiny týdny, maximálně měsíce.

Teď ale jako bychom se vrátili zase do horizontu let. Od loňského června se na cestě Ukrajiny do EU nic moc nestalo. Švédský diplomat, jehož země Unii nyní předsedá, na dotaz Respektu minulý týden ujišťoval, že nic podstatného se ani dít nebude. První politická debata k otázkám ukrajinského vstupu se plánuje až na podzim.