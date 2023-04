Ministerstvo školství zvažuje inovaci předmětů hudební a výtvarná výchova – mají být rozpuštěny do jednoho uměleckého předmětu. Co vám osobně tyto předměty daly?

Jiří Raiterman vedoucí vzdělávacího oddělení Centra pro současné umění DOX vedoucí vzdělávacího oddělení Centra pro současné umění DOX

Na výtvarku ani na hudebku na základní škole nemám skoro žádnou vzpomínku. Ale byly to právě výtvarno a hudba, které mě zachránily v osobní krizi („takový ty pitomý depky“) v pubertě. Může to být náhoda, nemusí. Filmy, knihy, představení, bez kterých by byl život chudší, byly taky trochu náhody, ale osudové. Protežovat z mnoha uměleckých oborů pouze dva je dnes nepochopitelný přežitek. Aktuální iniciativu MŠMT vnímám jako cestu správným směrem, byť se spoustou otazníků. Mnohem osudovější je ohrožení podílu uměleckých oborů při vzdělávání a učení dětí. V době algoritmů se na náhodu jen hraje a tahle hra náhodným setkáním nepřeje.