Dvořák znovu kandiduje na šéfa ČT

Zaměstnanci České televize dostali v pátek dopis od Petra Dořáka, v němž jim sděluje, že bude obhajovat před Radou ČT funkci generálního ředitele. Mandát mu vyprší na konci září. Další kandidát zatím není znám, termín pro odevzdání přihlášek je 17. dubna, voba proběhne 7. června. Dvořák televizi šéfuje už od roku 2011, zeména v druhém období měl v radě problémy, část radních vyslyšela poptávku některých politiků, hlavně z SPD, kteří si Dvořáka v čele televize nepřáli. Momentálně je v patnáctičlenné Radě ČT podle odhadů pozorovatelů osm příznivců stávajícího ředitele, sedm lidí by ho spíše nevolilo. Pro zvolení je ovšem zapotřebí dvoutřetinové většiny deseti hlasů. Ve sněmovně zároveň leží návrh zákona, který by měl počet radních zvýšit o tři členy na osmnáct lidí tak, že se do výběru kromě sněmovny zapojí i Senát. Tři nové lidi by volila horní komora parlamentu. To by šance Dvořáka na zvolení nejspíše zvýšilo. Zákon však zatím neprošel třetím čtením ve sněmovně, jeho přijetí dosud blokovali obstrukcemi poslanci SPD a ANO. Lhůty nutní pro to, aby byl zákon přijat a vešel v platnost, nahrávají spíše možnosti, že Senát tři nové členy Rady ČT do června zvolit nestihne.

